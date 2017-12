Miss Italia: è morta Rosy Mirigliani, vedova del patron

E' morta a Roma il 26 dicembre, all'età di 92 anni, Rosy Ragno, vedova di Enzo Mirigliani. La moglie del patron di Miss Italia si è spenta nella sua abitazione, assistita dalle figlie Rosaria e Patrizia, presidente del concorso di bellezza dagli inizi degli anni Duemila, quando ha raccolto l'eredità di Miss Italia dal padre, scomparso il 26 settembre 2011. I funerali saranno celebrati il 28 dicembre alle 12,30 a Roma nella parrocchia San Pio V.

La signora Rosy ha seguito tutto il cammino di Miss Italia, dal 1959, anno in cui Enzo ha assunto la guida del Concorso, ma anche prima, quando lui si occupava della manifestazione come agente del Trentino Alto Adige. Proprio a Trento, insieme, crearono un'affermata linea di moda che portava il loro nome.

Quando Mirigliani conobbe Rosy, figlia di un funzionario di Polizia, era di ritorno dall'Africa settentrionale, dov'era andato nel 1940 con i gradi di sergente maggiore. Si erano sposati il 24 settembre 1947. Lui aveva 30 anni, lei era più giovane. "Se Rosy è stata gelosa non me l'ha mai detto esplicitamente - raccontava il patron delle miss - Ma il motivo è semplice: l'ho sposata per amore e siamo sempre stati felici.

E abbiamo due figlie splendide e un nipote, Nicola, che adoriamo. La mia vera miss, tra le migliaia di ragazze che ho visto in tanti anni, è lei. Le debbo anche molta gratitudine poiché la mia attività mi ha portato spesso lontano dalla famiglia, ma lei mi è stata ugualmente sempre vicina e mi ha aiutato a superare i momenti di difficoltà. Se il concorso è arrivato così avanti nel tempo, lo si deve anche a lei".

Patrizia Mirigliani ha detto qualche tempo fa: "Avrei voluto essere presente quando mia madre e mio padre si sono conosciuti per capire quale fosse la forza del legame di una coppia che nelle traversie della vita non si e'mai divisa, non si è mai lasciata. Mia madre é una donna fiera, che ha saputo vivere accanto ad un grande uomo con discrezione e dedizione, una donna forte e orgogliosa come solo le grandi donne riescono ad essere. La ringrazio per l'amore che ci ha dato ogni giorno".