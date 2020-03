Costa Luminosa, luci per grazie a Savona

(ANSA) - SAVONA, 29 MAR - "Grazie SV". La scritta, composta lasciando accese le luci in alcune cabine selezionate della nave, è comparsa ieri sera sulla fiancata di Costa Luminosa, ancora attraccata a Savona. La compagnia ha voluto così ringraziare la città in cui ha il suo home port per l'accoglienza e il supporto sanitario dato ai malati di Coronavirus che erano a bordo della nave tra ospiti e equipaggio. Un gesto di distensione che si aggiunge alla donazione di 40 mila mascherine all'ospedale San Paolo, dopo che nei giorni scorsi si era arrivati quasi allo scontro con il sindaco Ilaria Caprioglio che chiedeva la partenza immediata della nave e le scuse della compagnia per alcune presunte frasi pronunciate da esponenti del gruppo Costa Crociere con cui sarebbe stata rimarcata l'ostilità della città verso la presenza della nave.