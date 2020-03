Coronavirus: Toscana,morti salgono a 215

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAR - Sono 305 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a 24 ore dal precedente bollettino e 17 i nuovi decessi. Salgono dunque a 4.122 i contagiati dall'inizio dell'emergenza mentre 29 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 92 le guarigioni cliniche (da 80 di ieri) e 215 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 3.786. Sono ricoverati, ad oggi, 1.386 pazienti, di cui 275 in terapia intensiva. Il report della Regione Toscana sottolinea l'aumento contenuto di ricoveri rispetto a ieri (+16) e la diminuzione di due ricoveri in terapia intensiva (ieri erano 277). Dal monitoraggio giornaliero sono invece 12.882 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: un aumento consistente, poiché il dato ieri era a 12.301. Infine, dall'1 febbraio nei laboratori sono stati fatti 27.579 tamponi su 24.348 persone (in alcuni casi più test a paziente); di questi ben 1.966 nelle ultime 24 ore.