Autocertificazione a Ps,uscito per droga

(ANSA) - CATANIA, 28 MAR - Uscito di casa per comprare la droga. E' stata la causa di comprovata emergenza che nove acquirenti di sostanze stupefacenti hanno messo nero su bianco sul modulo dell'autocertificazione mostrato alla polizia di Catania durante un controllo per il rispetto del decreto per contenere il diffondersi del Covid-19. E non sarebbe la prima volte che tossicodipendenti consegnano il documento, con tanto di indicazione della 'piazza di spaccio', quella di viale Grimaldi, in cui vanno a rifornirsi, ad agenti del commissariato Librino. L'età degli assuntori va dai 18 ai 55 anni e copre tutte le fasce intermedie. C'è anche chi è arrivato a Catania da Comuni vicini, pur di rifornirsi di droga. Un 44enne ha fatto mettere a verbale dalla polizia di "essersi recato in viale Grimaldi per acquistare stupefacente poiché stanco di stare in casa". Un 40enne ha detto agli agenti di essere andato a comprare la droga perché "insofferente dopo 10 giorni di permanenza a casa". Tutti sono stati sanzionati dalla polizia.