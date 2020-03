Istituita zona rossa a Pozzo, in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - In considerazione di alcune criticità segnalate dalla Asl 2, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha predisposto una specifica ordinanza relativa all'emergenza coronavirus, che istituisce la zona rossa a Pozzo, piccola frazione di Gualdo Cattaneo.

Il provvedimento - secondo quanto ha appreso l'ANSA - è stato adottato in via precauzionale dopo che, su una popolazione totale di circa 400 persone, sono stati registrati una ventina di positivi e una trentina di loro, relativi, contatti: 50 persone sono quindi già isolamento. L'ordinanza mira ad evitare una ulteriore diffusione del virus. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, questa prevede, tra l'altro, il divieto di allontanamento dal territorio della frazione di tutte le persone presenti in loco per un periodo di 14 giorni; la sospensione delle attività degli uffici pubblici.