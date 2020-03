Infermieri, foto a mani per farsi forza

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Tra turni estenuanti e decessi alcuni infermieri dell'ospedale Galliera di Genova, la seconda struttura in città a essere in prima linea nella lotta al Coronavirus, da qualche giorno hanno messo in atto un'idea divenuta consuetudine per darsi supporto. Si chiama #maniintrincea, è un "gioco da ufficio" che ha preso vita spontaneamente. Gli operatori, nei rari momenti di pausa, hanno iniziato a stampare l'immagine delle proprie mani posandole sugli schermi delle fotocopiatrici, scrivendo sopra i fogli i loro nomi e alcuni messaggi di speranza. I fogli vengono affissi alla bacheca del reparto. L'idea è stata di Luigi Vallone, un infermiere di sala operatoria che, insieme a una trentina di colleghi, da settimane è stato spostato alla rianimazione.

L'iniziativa, dalla bacheca reale è migrata a quella virtuale, dei social, diffondendosi fra gli operatori della sanità in altri ospedali cittadini. "Speriamo di vedere tante #maniintrincea che si stringono anche in altre città", dicono gli infermieri del Galliera.