Coronavirus: Veneto, positivi sono 7.650

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAR - Continua a correre il Coronavirus in Veneto: i positivi stasera sono 7.650, con una crescita di 153 casi rispetto a stamane. I decessi raggiungono quota 342 (+29).

In isolamento domiciliare vi sono 18.895 persone, i pazienti ospedalizzati in area non critica 1.524 (12 in meno), quelli in terapia intensiva 337 (1 in meno). I dimessi sono 625.