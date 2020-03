Firenze deserta, famiglia anatre fa gita

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Passeggiata con tutta la famiglia in farmacia per mamma anatra insieme ai suoi anatroccoli.

Succede in una Firenze deserta per l'emergenza Coronavirus, dove la famigliola ha deciso di fare una piccola 'gita' nel quartiere di San Donato, a Novoli. Lasciato il laghetto del parco di San Donato mamma e piccoli sono entrati in un negozio, la Parafarmacia Erboristeria Herbasalus, dove sono state immortalate. "E' la prima volta che succede - racconta Florinda Noka, titolare del negozio -. Ho provato a dare loro da mangiare ma non lo hanno voluto. Si vede che erano solo curiose di entrare".