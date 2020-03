Vaticano: prelato residente a Santa Marta positivo al Covid-19

Un monsignore italiano in servizio presso la Segreteria di Stato vaticana è stato trovato oggi positivo al Coronavirus e portato in ospedale. Lo riferiscono all'ANSA fonti informate. Il prelato vive da tempo a Casa Santa Marta, la stessa residenza vaticana dove abita papa Francesco: si apprende che per l'edificio e i suoi abitanti sono state adottate le misure di prevenzione previste dai protocolli.

Si tratterebbe del quinto contagiato dal Covid-19 in Vaticano.