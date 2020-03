Sindaco Messina, droni per controlli

(ANSA) - MESSINA, 25 MAR - Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha annunciato su Faceook l'utilizzo di droni nella città di Messina per controllare i diversi villaggi di Messina e richiamare i cittadini che non rispettano i divieti. "Non vedo l'ora di controllare tutti con gli schermi dice il sindaco -, droni ovunque, che come vi becca vi dirà: torna a casa, questa sarà la voce del drone".

La voce registrata del sindaco dice: "Non si esce! Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta, vi becco a uno a uno. Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare sul suolo pubblico, non si esce da casa, né passiu né babbiu (nè passeggiata nè scherzi ndr), non si esce".(ANSA).