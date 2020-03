Prot.civile Firenze, neve anche collina

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Nevicate stamani sui passi appenninici, localmente fino a quote collinari: è quanto segnalato dallo Protezione civile della Città metropolitana di Firenze. Pure nel capoluogo toscano è caduto qualche fiocco misto ad acqua per pochi minuti. Nevischio anche in A1: la polstrada non registra problemi per la circolazione, comunque "relativa" in questi giorni di emergenza da Coronavirus, "Le precipitazioni nevose - spiega Massimo Fratini, consigliere delegato alla Protezione civile della Metrocittà - sono previste per l'intera giornata sulle zone appenniniche Sono in corso interventi condotti dal personale della viabilità della Città metropolitana sulle strade di competenza. Si raccomanda massima attenzione alla guida e si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali".