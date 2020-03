Cervino illuminato come segno speranza

(ANSA) - AOSTA, 25 MAR - Il Cervino illuminato tutte le sere fino al 19 aprile come "segno di speranza" nella lotta al contrasto del coronavirus Covid-19. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Zermatt (Svizzera) ed è stata realizzata dall'artista Gerry Hofstetter. Le pendici della Gran Becca saranno illuminate dal tramonto fino alle 23. Lo spettacolo si potrà ammirare anche con le webcam poste intorno alla montagna.

"La società deve essere forte come il Cervino - scrivono le autorità comunali di Zermatt - per poter superare la tempesta che sta attraversando. La luce è stata scelta poiché rappresenta la speranza".