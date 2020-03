Veneto, 6.069 casi postivi, decessi +21

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAR - Il Veneto supera i 6mila contagiati da Coronavirus, toccando quota a 6.069 casi registrati dal bollettino regionale pomeridiano con 314 unità in più rispetto a stamane. Sono 16.220 le persone in isolamento. I ricoverati non gravi sono 1.326; quelli in terapia intensiva sono 314, dieci in più rispetto a stamane. I dimessi sono 414, 237 i deceduti (+10).