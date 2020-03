Il Papa rinvia il viaggio apostolico a Malta

"A causa della situazione mondiale in corso e in accordo con le autorità e la Chiesa locale, l'annunciato viaggio apostolico a Malta di Papa Francesco è stato rinviato a data da definirsi". Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. La visita a Malta era in agenda per il 31 maggio ed era il primo viaggio internazionale del Papa annunciato per il 2020.