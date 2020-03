Medico cubano in Italia: "Solo ebola più grave del coronavirus"

"Secondo me solo l'ebola era più grave di questo coronavirus". Ne è convinto Leonardo Fernandez Fernandez, uno dei medici cubani scelti per la missione nell'ospedale da campo di Crema (Cremona), anche per la sua esperienza di emergenze internazionali, fra cui terremoti, tsunami e l'epidemia di febbre emorragica in Liberia.

"Arriviamo qua per aiutare, aiutare e aiutare - ha spiegato al telefono con l'ANSA il medico intensivista di 68 anni, di Guantanamo, alla vigilia del primo giorno di lavoro al fianco dei colleghi italiani -. Quanto resteremo? Il tempo necessario per risolvere l'emergenza, e lo decideranno lo Stato italiano e quello cubano, che lavorano in piena collaborazione. Ma sono sicuro che vinceremo contro il Covid-19, non ho dubbi. Per ora la difficoltà più grande - ha aggiunto con una battuta - è il freddo, noi siamo abituati a 28-30 gradi, ma supereremo anche questo".