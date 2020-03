Crimi sente Conte: 'Ok bond Ue ma senza condizionamenti'

Questa mattina il premier Giuseppe Conte e il capo politico M5S Vito Crimi hanno avuto un lungo colloquio telefonico. Nel confronto, costruttivo e cordiale - si apprende da fonti qualificate M5S - sono state affrontati dossier come le misure più restrittive adottate e i prossimi interventi di rilancio dell'economia. La telefonata è occasione da per Crimi per ribadire la posizione M5S rispetto ai confronti in corso in Ue: sul Mes la condizione avanzata è quella dell'emissione di bond ma senza condizionamenti. In caso contrario, sarà necessario lavorare ad altri strumenti.