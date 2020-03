Terremoti: crollata in parte guglia cattedrale Zagabria

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 22 MAR - Il violento terremoto che ha colpito la Croazia questa mattina ha provocato il crollo parziale di una delle due guglie della cattedrale di Zagabria, uno dei simboli più conosciuti della capitale del Paese.

La guglia è caduta sul tetto della sede arcivescovile, che ha subito danni maggiori della stessa chiesa. All'interno della cattedrale è scoppiato anche un piccolo incendio, subito domato.

"La sede arcivescovile è molto danneggiata, nella cattedrale non è permesso entrare, stiamo aspettando gli ingegneri per una loro prima verifica, siamo in stato di shock totale", ha detto il rettore della cattedrale di Zagabria, mons. Josip Kuhtic.

La cattedrale di Zagabria, dedicata all'Assunzione di Maria ed ai due re santi Stefano I e Ladislao I, è il luogo di culto più alto del Paese: 108 metri incluse le guglie. L'edificio è stato completamente ricostruito in stile neogotico alla fine dell'800, dopo che la cattedrale precedente fu distrutta dal terremoto del 1880.(ANSAmed).