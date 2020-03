È operativo ospedale da campo a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 22 MAR - "Da oggi, dopo 72 ore di intenso lavoro, è pienamente operativo a Piacenza l'ospedale da campo allestito e gestito dalla Sanità militare. Una struttura sanitaria che ha una capacità di 40 posti letto e 3 posti in terapia sub intensiva, e nella quale sono impiegati 37 medici e infermieri militari". Lo rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, con delega alla sanità militare. "Quest'ultima opera realizzata dal personale della Difesa, così come quella inaugurata lo scorso venerdì a Cremona, conferma lo straordinario impegno del personale militare nella gestione di un'emergenza senza precedenti dal secondo dopoguerra. La Difesa, attraverso la sua sanità militare, è in prima linea nel contrasto all'emergenza del coronavirus fin dal rimpatrio dei nostri concittadini da Wuhan, avvenuto lo scorso gennaio" aggiunge.