Isolata casa riposo a Roma, 2 positivi

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "E' stata isolata da parte della Asl Roma 2 la Casa di Riposo Giovanni XXIII in via Carlo Caleffi a Roma, la struttura ospita 66 anziani. Sono 2 gli operatori risultati positivi. Avviata la sorveglianza da parte della Asl Roma 2. Sono state date le prescrizioni alla Casa di Riposo e avviata l'esecuzione dei tamponi per i casi sintomatici.

Avvisato della situazione il Prefetto di Roma". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.