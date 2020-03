Quasi 6mila casi, 109 morti da ieri

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAR - Salgono a 5.968 casi di positività in Emilia-Romagna, 754 in più rispetto all'ultimo aggiornamento.

Le guarigioni diventano, invece, 239 (62 in più), mentre i ricoveri in terapia intensiva sono complessivamente 267, appena 7 in più.

I decessi in più rispetto a ieri sono 109, che portano il totale a 640. Ma, ha spiegato il commissario per l'emergenza Sergio Venturi, "almeno una trentina riguardano dati di Parma e Reggio Emilia degli ultimi giorni e, dunque, stiamo ragionando sui livelli di ieri".