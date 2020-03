Lazio,aumento positivi per caso suore

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il Lazio registra un aumento importante di casi di positività in un solo giorno, quasi il doppio rispetto a ieri, ben 185. Lo rileva lo stesso assessore D'Amato sottolineando però che "la crescita importante è legata anche ai casi delle 59 religiose risultate positive che fanno balzare a 185 i casi di positività e a oltre mille i casi totali". "In assenza di questa peculiarità il trend sarebbe stato di un incremento del 13% in linea con quello degli ultimi giorni -aggiunge D'Amato- Sono rilevanti anche i dati dell'aumento dei guariti: 9 nelle ultime 24h e degli usciti dalla sorveglianza che sono 3.064. I decessi sono stati 5".

Oltre 10 mila utenti e 1.000 medici hanno già scaricato la app 'laziodrcovid'.