Coronavirus, Anthony Hopkins suona per il gatto

Anthony Hopkins ha deciso di prendere le distanze dalla società come precauzione contro il coronavirus e passa il tempo suonando il piano per il suo gatto. "Niblo si assicura che io sia in salute e in cambio chiede di essere intrattenuto", ha scritto l'attore premio Oscar, 82 anni, su Instagram. Ha postato inoltre un video in cui suona mentre il suo gatto fa da spettatore. Vista la sua età, Hopkins è tra i più esposti al contagio. La moglie Stella ha assicurato che sta bene e che si diletta suonando, dipingendo e leggendo.

Qualche anno fa l'attore aveva detto che da ragazzo voleva fare il compositore di musica. "Sono diventato attore per default - disse nel 2012 - ebbi una borsa di studio per un college di musica e teatro quando speravo invece di ottenerne una in musica".