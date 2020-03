Coronavirus: 44 morti in 24h, giorno più nero per Piemonte

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - L'Unità di crisi della Regione Piemonte ha registrato nel pomeriggio altri 18 decessi di persone positive coronavirus. Nelle ultime 24 ore, con le 26 vittime della scorsa notte, i morti sono saliti a 224 rispetto ai 183 di ieri sera. Si tratta del maggiore incremento dall'inizio dell'emergenza.

In aumento anche i contagi: sono 3.576 le persone finora risultate positive al Covid-19, 559 in più rispetto a quelle accertate fino ieri sera. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.423. Quelle ospedalizzate 1.929, di cui 298 in terapia intensiva.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 10.590, di cui 6.387 risultati negativi. (ANSA).