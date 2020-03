Contro solitudine Sarzana dona tablet

(ANSA) - SARZANA (LA SPEZIA), 20 MAR - Cinque tablet per permettere ai pazienti in ospedale o nella Rsa per anziani di rimanere in contatto con i propri cari. Le visite nelle case di riposo e nei reparti sono sospese, come misura per contenere il rischio di contagio da coronavirus, e gli anziani e malati rimangono soli. Per questo il comune di Sarzana (La Spezia) ha acquistato 5 tablet che verranno messi a disposizione della Rsa Sabbadini e dell'ospedale San Bartolomeo per facilitare i contatti a distanza tra gli ospiti e i loro familiari. "In un momento difficilissimo – ha detto la sindaca Cristina Ponzanelli – abbiamo voluto sostenere i nostri anziani e tutti coloro che vivono momenti complessi, che sono soli e che non possono vedere e abbracciare i propri cari". L'amministrazione di Sarzana ha avviato di recente anche la campagna 'Ciao nonna, come stai?' invitando i cittadini a mettersi in contatto telefonico con gli anziani soli in casa in questo momento per fare loro compagnia.