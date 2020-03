Bilancio sale a 20 morti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - Sono venti le persone morte finora per Covid-19 in Alto Adige. Lo ha comunicato il governatore Arno Kompatscher. Il presidente ha evidenziato il numero elevato di tamponi finora effettuati. L'assessore Arnold Schuler ha invece informato che il numero verde della Provincia registra circa 750 chiamate al giorno, con punte di 1.130 nei giorni scorsi.

Schuler ha anche parlato delle difficoltà nello scambio di dati all'interno dell'Unione europea e nel rifornimento di materiale protettivo. "Chiunque torna in Alto Adige dall'estero deve stare per due settimane in isolamento domestico", ha ribadito Schuler, ipotizzando l'utilizzo degli affittacamere per questo scopo.

(ANSA).