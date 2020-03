Uccide madre con 5 coltellate, arrestato

(ANSA) - SAN VITO DEI NORMANNI (BRINDISI), 19 MAR - La scorsa notte un 23enne ha ammazzato la propria madre a San Vito dei Normanni colpendola al torace per cinque volte con un coltello a serramanico. Il giovane, Asciano Andrea, è stato arrestato dai carabinieri. I militari l'hanno bloccato vicino al portone d'ingresso del palazzo in cui si trova la casa dove viveva con sua madre, la 51enne Rossella Cavaliere, e sua sorella di 29 anni. A quanto si apprende, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo un litigio per futili motivi.