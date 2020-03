Osp. Bergamo,disperato bisogno personale

(ANSA) - BERGAMO, 19 MAR - "Abbiamo disperato bisogno di infermieri e medici, oltre che di apparecchi di ventilazione e dispositivi di protezione individuale". E' l'appello in inglese, diretto anche all'estero, di Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di Medicina dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che è "in piena emergenza" per il coronavirus.