Coronavirus, i fatti più importanti della giornata

Ore 9.34 - Due italiani sono risultati positivi al Covid-19 nel periodo obbligatorio di quarantena di 14 giorni dopo essere arrivati a Shanghai l'11 marzo: si tratta dei primi casi ufficialmente registrati in Cina che coinvolgono connazionali, anche se classificati come 'contagi importati'. In base a quanto spiegato dalla Commissione sanitaria municipale, il primo, partito da Amsterdam e arrivato a Shanghai via Parigi, è stato confermato positivo al coronavirus il 15 marzo, mentre il secondo, proveniente da Torino via Parigi, il 13 marzo.



Ore 9.19 - Le Borse europee aprono in terreno positivo dopo le misure straordinarie varate nella notte dalla Bce contro l'emergenza coronavirus. In forte rialzo Parigi (+2,1%) e Madrid (+1,49%). Avanzano anche Francoforte (+0,64%), Londra (+0,11%).

Ore 8.30 - Precipita lo spread Btp/Bund all'avvio dei mercati dopo le misure straordinarie varate nella notte dalla Bce contro l'emergenza coronavirus. Il differenziale, che mercoledì aveva chiuso a 267 punti, toccando i 280 martedì, segna nei primi scambi 180 punti. Il rendimento è pari all' 1,5%.

Ore 2.29 - Per la prima volta dalla diffusione del coronavirus, la Cina non ha registrato alcun caso di contagio "domestico". Sono stati, invece, 34 i casi di positività arrivati dall'esterno, l'incremento giornaliero più grande nelle ultime due settimane. Lo ha reso noto la Commissione Nazionale della Salute.

Ore 1.34 - Il petrolio vola dopo l'intervento della Bce contro la pandemia. Le quotazioni del Wti salgono del 17,53% a 23,94 dollari al barile.

Ore 0.53 - "L'Europa batte un colpo! Forte, sonoro, adeguato alla gravità dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e dello shock economico che ne consegue. Bene la BCE". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando la decisione della Bce di un nuovo quantitative easing da 750 miliardi per l'emergenza Coronavirus.

Ore 0.03 - La Bce ha avviato un piano da 750 miliardi di euro per l'acquisto di titoli di Stato per far fronte all'emergenza pandemia.