Allenatore a runners, attenersi a regole

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Il dottor Gabriele Rosa, medico cardiologo, tra i migliori allenatori dell'atletica mondiale, che nel 1981 aprì a Brescia il primo centro di medicina dello sport in Italia, sviluppando un metodo di allenamento che ha reso possibile vittorie dei suoi atleti maratone nel mondo e alle Olimpiadi, ha scritto una lettera aperta "alle amiche e amici runners e camminatori", raccomandando loro di "attenersi" alle regole anticoronavirus."Sono ormai più di cinquant'anni che mi interesso a voi. Siete stati il filo conduttore della mia vita e in questo momento mi rivolgo a voi perché sono assolutamente certo che potrete essere molto utili ai vostri genitori, ai vostri figli e a tutti coloro a cui volete bene. So che state vivendo questo dramma con grande senso di responsabilità.Il modo e le attività con cui potrete operare sono a vostra discrezione ma so che, ognuno di voi, ha la forza morale per fornire un contributo fondamentale"