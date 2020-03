Ustica: riunione via Skype, verso 40/mo

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - A quasi quarant'anni dalla strage di Ustica (27 giugno 1980, 81 vittime) si è riunito via Skype il Comitato scientifico per il convegno '1980 l'anno di Ustica'.

"Ho creduto di voler continuare a pensare al Convegno come momento qualificante delle iniziative per il 40/o anniversario della strage - ha dichiarato Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione parenti delle vittime - perché sono convinta che anche in momenti di difficoltà come questi si debba continuare a pensare di voler e potere andare avanti, guardando con speranza e fiducia al futuro".

"Voglio ricordare - ha aggiunto - che per l'Associazione il Convegno segna anche l'avvio di una collaborazione con Università e Comune di Bologna, resa nei fatti possibile con l'intervento del sindaco Virginio Merola che ha messo a disposizione il contributo perché l'Ateneo potesse avere competenze specifiche per lo studio degli anni del terrorismo e delle stragi, che tanto hanno insanguinato anche la nostra città".