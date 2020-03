Sputa su frutta, denunciato autore video

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - La Polizia di Stato ha identificato e denunciato l'autore del video, diventato virale in cui, si vede un giovane all'interno di un supermercato mentre sputa di nascosto sulla frutta in esposizione. Si tratta di un 25enne casertano, a cui gli investigatori contestano il reato di procurato allarme e inosservanza ai provvedimenti dell'autorità.

La denuncia giunge dopo alcune segnalazioni, raccolte nel tardo pomeriggio di ieri dagli investigatori della Squadra Mobile. Nel video, diffuso su Instagram e poi rimbalzato anche sugli altri social, si vede il giovane che, dopo essersi tolto la mascherina, sputa sulla frutta esposta mentre in sovraimpressione appare la scritta "infettiamo".

L'autore del video è stato raggiunto nella sua abitazione stamattina dagli agenti della sezione "Falchi" della Squadra Mobile che lo hanno accompagnato in Questura, a Caserta, dove è stato denunciato. Il suo telefono cellulare smartphone è stato sequestrato. (ANSA).