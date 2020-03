Coronavirus: 4 morti, positiva bimba

(ANSA) - BARI, 18 MAR - Una bimba di due mesi e sua madre sono risultate positive al tampone per rilevare il coronavirus: lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che spiega che oggi sono decedute quattro persone e che i nuovi positivi sono 31, che portano a 438 il numero complessivo dei contagiati. I decessi salgono a 23. Nella provincia Bat è morto un paziente di 78 anni, in provincia di Brindisi è deceduto un 71enne, nella provincia di Bari sono deceduti 2 pazienti, uno di 81 anni e uno di 71 anni, tutti con patologie pregresse.

In Puglia sono stati effettuati 475 test, di questi 444 soggetti sono risultati negativi e 31 positivi. Non si conosce la distribuzione per provincia. Con questo aggiornamento salgono quindi a 438 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus.