Toscana, oltre 1.000 contagi, 17 i morti

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - Sono 187 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, dunque sale a 1.053 il numero totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza. Tra questi, 17 decessi, sette guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), cinque guarigioni cliniche. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1.024. Lo riferisce la Regione Toscana precisando che "spetterà in ogni caso all'Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone, da 65 a 100 anni, tutte affette da più patologie". Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, ad oggi sono in totale 472, di cui 143 in terapia intensiva. Risultano invece 8.980 le persone in isolamento domiciliare di cui 4.170 prese in carico attraverso i numeri dedicati attivati da ciascuna Asl. Gli altri 4.810 sono cittadini che hanno avuto contatti stretti con casi positivi.