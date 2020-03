Medico da 4 giorni in reparto,"stremato"

(ANSA) - SASSARI, 17 MAR - Il reparto di Cardiologia è all'esasperazione e il personale stremato. È la denuncia, diventata virale in poche ore a Sassari, che un medico del reparto del Santissima Annunziata di Sassari ha affidato a un audiomessaggio girato tramite whatsapp. La catena di sensibilizzazione si è messa in moto, andando anche oltre le intenzioni dell'autore della testimonianza diretta, allo scopo di "smuovere una situazione che sta diventando grottesca", come viene spiegato all'ANSA.

Secondo quanto testimoniato, personale e pazienti sono "rinchiusi in reparto da oltre 72 ore, ammalati e stanchi". Non solo. Medici e infermieri temono di "non essere più in grado di garantire la sicurezza dei ricoverati". La speranza è che tutto ciò "non abbia effetti nefasti per la salute dei pazienti e degli operatori".

Il reparto di Cardiologia del Santissima Annunziata è stato chiuso sabato scorso perché tutti i degenti e il personale sanitario, ad eccezione di un infermiere, sono risultati positivi al Covid-19.