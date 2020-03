Marche, arrivate 300mila mascherine

(ANSA) - ANCONA, 17 MAR - Questa notte sono arrivate 300 mila mascherine di protezione nelle Marche. "Questa è la notizia che attendevamo. - commenta il presidente della Regione Luca Ceriscioli - E' veramente un passo importante perché ci aiuta a gestire meglio l'emergenza. Sono 150 mila Ffp2 e 150 mila chirurgiche, strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per continuare a offrire assistenza. Ora attendiamo altro materiale".