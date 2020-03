Lombardia, 4 detenuti positivi

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Un detenuto di 19 anni, originario del Ghana, che era recluso nel carcere di San Vittore, è risultato positivo al coronavirus e si trova attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. In questi giorni anche due detenuti del carcere di Pavia sono risultati positivi al Covid-19, così come un detenuto del carcere di Voghera (Pavia). Anche due medici del carcere di Brescia sono risultati positivi al Coronavirus. Lo si apprende da fonti di polizia penitenziaria. Già all'interno del carcere Sant'Anna di Modena dove circa dieci giorni fa è scoppiata la rivolta, che ha portato alla morte di nove detenuti a quanto pare per overdose di farmaci, era stato precedentemente riscontrato un caso di Coronavirus in un carcerato. Un altro caso c'era stato nel carcere di Lecce.