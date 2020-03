Gel a prezzi alti, denunciato farmacista

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Pubblicizzava in vetrina e vendeva mascherine, gel igienizzante per mani, e guanti monouso applicando aumenti sproporzionati e speculativi rispetto a quelli ante emergenza: il titolare di una farmacia della zona Chiaia, a Napoli, è stato denunciato dagli agenti dell'Unità Operativa Chiaia e dell'U.O. Tutela Emergenze Sociali della Polizia Locale di Napoli, nell'ambito dei controlli inerenti l'emergenza sanitaria COVID-19 anche per contrastare il fenomeno degli aumenti dei prezzi di vendita dei prodotti di prima necessità. La Polizia Locale ha contestato al farmacista il reato penale di rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi sul pubblico mercato. La merce in vendita (76 gel, 155 mascherine e 106 confezioni da 100 pz di guanti) è stata sequestrata. (ANSA).