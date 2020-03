Alessandro Cattelan, l'appello musicale a lavarsi spesso le mani

L'appello a lavarsi spesso le mani arriva anche da Alessandro Cattelan, che, insieme a un gruppo di amici in collegamento, sceglie di farlo in musica. Nasce così LA FROTA, un po' tormentone estivo, un po' tutorial su come lavarsi le mani.

La canzone viene presentata ufficialmente nel corso di 'EPCC ALIVE', solo sui profili Instagram, Facebook, Twitter e YouTube di Alessandro Cattelan, di EPCC e di Sky Uno.

'EPCC ALIVE' non sarà una diretta Instagram ma una versione 'speciale' in formato ridotto di E poi c’è Cattelan, late show di Sky prodotto da quest’anno da Fremantle.

Con Cattelan, nel video, tante guest, tutti in collegamento video