Capri,spesa a casa con mezzo speciale Cc

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 17 MAR - Da alcuni giorni anche i Carabinieri dell'Isola di Capri affiancano l'attività di assistenza alla popolazione favorendo la consegna a domicilio per le fasce piu' deboli e maggiormente interessate al decreto del Governo emesso lo scorso 11 marzo. I militari stanno affiancando l'attività del Centro Operativo Comunale per la Protezione Civile della Città di Capri che va avanti con l'aiuto delle associazioni di Volontariato del territorio Unitalsi, Croce Azzurra di Padre Pio, San Vincenzo de Paoli e Capri senza Barriere. I militari dell'Arma sono entrati in azione nelle zone alte dell'isola, in particolare in via Dentecale, laddove l'accessibilità può essere solo pedonale, con uno speciale mezzo che consente il trasporto di generali alimentari e farmaci. A provvedere alla consegna ai cittadini sono, infine, i volontari.

(ANSA).