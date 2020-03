Fond.Bocelli,raccolta fondi per Camerino

(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - La Fondazione Andrea Bocelli in campo per sostenere l'ospedale di Camerino, uno dei 'covid hospital' delle Marche, riservato a paziento positivi al coronavirus. La Fondazione ha dato vita a una raccolta fondi per "offrire supporto concreto a coloro che in questo momento son in prima linea chiamati a proteggerci e curarci". Le donazioni possono essere effettuate attraverso la piattaforma https://www.gofundme.com/f/wk67wc-abfxcamerino oppure contattando direttamente la "Andrea Bocelli Foundation" così da conoscere ulteriori modalità di supporto, scrivendo all'indirizzo development@andreabocellifoundation.org. La Fondazione Bocelli è già impegnata a Camerino nella realizzazione della nuova scuola di musica. "Crediamo fortemente nel valore di rimanere vicini, uniti, in questo momento, perché solo l'amore e la solidarietà sono capaci di colmare e annullare quella distanza fisica che ora ci viene imposta", scrivono dalla Fondazione.