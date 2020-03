Detenuti Isola Solidale, preghiera il 19

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Anche i detenuti dell'Isola Solidale aderiranno alla preghiera per l'Italia promossa dalla Conferenza Episcopale e Italiana per giovedì 19 marzo, alle ore 21, festa di San Giuseppe. L'Isola Solidale è una struttura che a Roma accoglie persone che hanno commesso reati per i quali sono state condannate, e che si trovano agli arresti domiciliari, in permesso premio o che, giunte a fine pena, si ritrovano prive di riferimenti familiari e in stato di difficoltà economica. "I nostri ospiti ci hanno chiesto di aderire all'iniziativa della Cei - spiega Alessandro Pinna, presidente dell'Isola Solidale - con uno spirito di condivisione del momento difficile del nostro Paese e della nostra città. Da quando è in vigore il decreto della Presidenza del Consiglio anche loro non possono ricevere nessuna vista dall'esterno". "Dopo i fatti tragici delle scorse settimane - continua Pinna - che hanno coinvolto tante carceri italiane questo gesto dei nostri ospiti è un segno anche di speranza e di pace".