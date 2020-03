Ansa.it il sito con la maggiore crescita online della settimana 2-8 marzo

Gli ultimi dati Audiweb-Nielsen sull’audience online di una delle settimana più difficile dell’ultimo periodo, ci fanno capire come si sta reagendo nel “mondo digitale”, come e dove ci si sta informando, ma anche come ci si sta preparando al lungo periodo di isolamento forzato.

Le principali testate di informazione online, che mediamente vedono crescere la propria audience online del 61%, diventano un punto di riferimento quasi obbligato per chi cerca informazioni di prima mano, offrendo servizi in tempo reale e approfondimenti continui. Tra queste Ansa.it è il sito con maggiore crescita online della settimana e registra un +119,1% (passando da 4,2 milioni di utenti unici a 9,3 milioni).

Il Corriere della sera passa da una media settimanale di 14 milioni di utenti unici a quasi 22 milioni nella settimana tra il 2 e l’8 marzo (+55,2%), La Repubblica da 12,2 milioni di utenti a 19,9 milioni (+63,3%), Il Sole 24 ore con +116 (da 4 milioni d utenti a 8,7 milioni) e LA7 che cresce del 255,5% (da 1 milioni 870 mila utenti uni 6,6 milioni) grazie a un’offerta di contenuti video d inchiesta che hanno interessato un enorme pubblico di donne online.

Ma vediamo più in dettaglio cosa succede online, in questa “piazza” o quartiere virtuale dove possiamo muoverci liberamente, non solo per incontrare i nostri amici e familiari, ma anche per "andare in edicola" a leggere un po' di giornali, passare in rassegna i consigli per la salute e, per chi ha più tempo a disposizione in casa, per cucinare o guardare un po' di contenuti video di intrattenimento e svago.

Infatti, vediamo come i siti che offrono contenuti di intrattenimento presentano una crescita media del 24%, grazie ai siti di informazione che offrono contenuti video di approfondimento che affrontano in diversi modi il problema di questi giorni: dall’approfondimento all’inchiesta, ai tutorial o vademecum.

Ma rientrano in questa categoria anche siti legati ad altri interessi, come la lettura, nel caso de Ilmiolibro.it ch cresce del 69% (da circa 382 mila utenti unici a 645 mila) oppure di Youmovies.it che propone informazioni e contenui su programmi TV, serie televisive e che vede unacrescita de 242% (da 52 mila uteni a 178 mila).

Ancora, rispetto a una settimana di "normalità", quali erano quelle tra metà gennaio e i primi di febbraio, i siti che offono contenuti della categoria “Home & Fashion” crescono in media del 49%, come nel caso di Giallo Zafferano cha passa da una “media” settimanle di 6,3 milioni di utenti a 7 milioni nella settimana 2-8 marzo.

Tra i siti della cateoria Family Lifestyle (che cresce mediamente del 13%), la salute resta comunque al centro delle ricerche degli utenti online in questo periodo che si muovono tra i vari approfondimenti offerti dai canali Salute delle principali testate giornalistiche online, oppure su siti specializzati come, ad esempio, Salute24 che cresce del 284,6% (da 86 mila utenti unici a circa 333 mila nella settimana 2-8 marzo).

Ma troviamo anche siti dedicati agli amici a quattro zampe come Amore a quattro zampe, con un +123,8% (da 77 mila utenti unici a 172 mila). E, considerando i tanti giorni di chiusura delle scuole, vediamo come per i bambini e i ragazzi online aumenta l’interesse per i siti a loro dedicati: Focus Junior +33,3% (da 130 mila utenti unici a 173 mila), il canale Corriere Scuola del Corriere della Sera (da 143 mila utenti a 1,4 milioni) e WeSchool che cresce di 150,4%, passando da 505 mila utenti unici a 1 milioni 265 mila in una delle prime settimane di scuola a distanza.