Ubriaco torna a casa in macchina

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - Una pattuglia della stradale di Vipiteno, in occasione di un posto di controllo finalizzato al rispetto delle disposizioni per l'emergenza coronavirus, verso l'una di notte, ha fermato per controllo un uomo, classe 1964, residente a Brennero. L'uomo si è giustificato dicendo di aver bevuto una birra da un amico. Il test con l'etilometro ha evidenziato un valore 3 volte superiore rispetto al consentito.

E' così scattato il ritiro della patente, nonché la denuncia per guida in stato di ebbrezza e per aver circolato in violazione degli obblighi vigenti.