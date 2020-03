Coronavirus: Torino, viaggiatori in partenza da Porta Nuova

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Si sono contati a decine, verso la metà della mattinata di oggi, i viaggiatori che a Torino sono andati a prendere un treno in partenza dalla stazione di Porta Nuova. Ai check point allestiti dalla polizia ferroviaria hanno tutti dovuto mostrare il modulo di autocertificazione per giustificare il viaggio. A sorvegliare l'area anche militari dell'esercito. Da Porta Nuova dopo le 10 erano in partenza convogli per la Valle di Susa, la Liguria e il Sud-Italia.

