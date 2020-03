Procuratrice,donne non in luoghi isolati

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Evitare dopo le 18 di uscire di casa per fare le commissioni, per esempio andare in farmacia o al supermercato, e soprattutto di trovarsi in luoghi isolati la sera. E' l'appello lanciato alle donne e alle persone più vulnerabili, dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella, a capo del pool fasce deboli di Milano. "Dopo le 20 di sera c'è poca gente in strada e questo è rischioso", ha spiegato. Il magistrato ha sottolineato che da quando è iniziata l'emergenza Coronavirus c'è stato anche "un calo" nelle denunce per maltrattamenti. "Ci basiamo solamente sull'esperienza perché è ancora presto per avere dei dati certi, ma possiamo dire che le convivenze forzate con i compagni, mariti e con i figli, in questo periodo, scoraggiano le donne dal telefonare o recarsi personalmente dalle forze dell'ordine".