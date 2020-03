Positivo ad Alghero, reparti sanificati

(ANSA) - ALGHERO, 13 MAR - Nuovo caso di positività al coronavirus in Sardegna. Nel pomeriggio un uomo di Alghero è stato affidato alle cure del reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari. Come confermato anche dalla Regione, il paziente è risultato positivo al tampone effettuato stamattina.

Il caso ha rischiato di mandare in tilt l'operatività dell'ospedale di Alghero, dove l'uomo era ricoverato da ieri nel reparto di Medicina generale dopo aver transitato al Pronto soccorso e in Radiologia. Il suo passaggio nei tre reparti ha costretto alla sanificazione degli ambienti e alla riorganizzazione dei turni in modo da consentire l'isolamento di medici e paramedici che hanno preso in carico il paziente. Gli operatori sanitari saranno quanto prima sottoposti al tampone.

Da da quanto si apprende, l'uomo sarebbe entrato in contatto nei giorni scorsi con un parente rientrato da Milano, dove vive per motivi di studio.