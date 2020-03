Nursind, medici aggrediti a Carbonia

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAR - "Un paziente psichiatrico arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale Sirai di Carbonia, due notti fa, accompagnato dai Carabinieri (che poi si sono dovuti spostare per servizio), è andato in escandescenza aggredendo il personale sanitario prima verbalmente, poi lanciando oggetti e infine fisicamente". Lo denuncia, in una nota, Marco Zurru dirigente NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche, della provincia di Carbonia - Iglesias.

Secondo il sindacalista un medico ha riportato "la frattura a una gamba", un altro "contusioni alla spalla" a un infermiere "la distorsione di un dito della mano". "Intanto, come se non bastasse, al pronto soccorso era contemporaneamente presente un altro paziente al quale è stato effettuato il tampone per sospetta positività al Coronavirus". "E' l'ennesimo grave episodio di aggressione verso il personale sanitario, che va a sommarsi alle quelle continue che subiscono ormai da tempo anche gli operatori della Struttura Psichiatrica.