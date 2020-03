Il dottor Jessen: 'Gli italiani usano l'epidemia per fare una siesta'

“Gli italiani stanno usando l’epidemia di coronavirus come scusa per fare una ‘lunga siesta’”. Ne è convinto il dottor Christian Jessen, protagonista della serie tv inglese Malattie imbarazzanti (Embarrassing Bodies, trasmesso su Channel 4). Tirato in ballo per un commento dall’emittente britannica Fubar Radio’s, Jessen ha parlato di emergenza coronavirus scatenando avviamente un ressa di commenti negativi: “Potrebbe essere un pochino razzista da dire, dovete scusarmi, ma non vi sembra una scusa questa? - ha detto -. Gli italiani, per qualsiasi motivazione, sono pronti a spegnere tutto e a smettere di lavorare, così da concedersi una lunga siesta”. In generale, il dottor Jessen ha poi concluso: “Penso veramente sia solo un brutto raffreddore e le persone sono molto più preoccupate di quanto dovrebbero”.

Al medico inglese, replica dal suo profilo Facebook il virologo Roberto Burioni: "Non è il momento delle polemiche - scrive - ma quando un cretino insulta gravemente tutto un popolo che sta lottando per la propria vita, con oltre mille persone morte e altrettante in rianimazione, non si può tacere. Non so se questo programma sia in qualche canale italiano: se così fosse dobbiamo pretendere che sia sospeso immediatamente. Infine, ricordiamoci che ci sono cose peggiori che prendere il coronavirus, tipo nascere con un cervello simile a quello di questo idiota. E in questo specifico caso "idiota" non è un insulto, ma una diagnosi gratuita. Vergogna!"