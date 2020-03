Coronavirus: Liguria, 261 positivi, +76

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - Sono 261 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 76 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 137 mentre 125 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.124 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure. Tra i positivi, 137 sono ospedalizzati (+28 rispetto a ieri), di cui 38 in Terapia intensiva, (+ 4 ). Lo comunica Regione Liguria.