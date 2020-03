A Sassari messa online ogni giorno

(ANSA) - SASSARI, 12 MAR - L'Arcidiocesi di Sassari trasmette la messa in diretta streaming dalla cattedrale di San Nicola. Vi si può accedere dall'homepage del sito e dal canale Youtube della diocesi. "Nell'attuale emergenza sanitaria i provvedimenti governativi non consentono la celebrazione pubblica - spiega la Curia sassarese - ma nel rispetto delle indicazioni delle autorità competenti continuiamo le azioni liturgiche in comunione spirituale con i fedeli".

Dal lunedì al sabato tutti i sacerdoti si alterneranno intorno all'altare del Duomo alle 16.30 per celebrare l'eucaristia, mentre l'arcivescovo Gian Franco Saba presiederà la messa domenicale dal Santuario della Madonna delle Grazie, a San Pietro in Silki. Il presbiterio ha invitato i fedeli a offrire il proprio contributo registrando e condividendo online la preghiera del Santo Rosario. Il sito della diocesi è http://www.arcidiocesisassari.it, il canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UC8OmqZSbv4mLh05xdCqhlAQ